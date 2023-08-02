«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям

Evgenija Palette

Да что говорить-то. Маше - респект! Большинство наших соотечественников это понимают... Но никто не пишет, ЧТО НАЧИНАТЬ НАДО С ГРЕФА и ЕМУ ПОДОБНЫХ... А это ... все понимают, ЧТО ЭТО?... Сначала надо вырастить ПРАВИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ!...Хотя, может быть, оно уже есть... на фронте, например... демонстрирующее преданность и героизм по отношению к своей стране, чтобы всякая курносая пятка в маршальском костюме чирикала об этом героизме, не поперхнувшись...