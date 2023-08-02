Верно когда-то подметил М.Задорнов, что совестью нашего народа завсегда были писатели, учёные, режиссёры, а уж точно не политики, юристы и экономисты.
«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям
Комментарии
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Evgenija Palette
Да что говорить-то. Маше - респект! Большинство наших соотечественников это понимают... Но никто не пишет, ЧТО НАЧИНАТЬ НАДО С ГРЕФА и ЕМУ ПОДОБНЫХ... А это ... все понимают, ЧТО ЭТО?... Сначала надо вырастить ПРАВИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ!...Хотя, может быть, оно уже есть... на фронте, например... демонстрирующее преданность и героизм по отношению к своей стране, чтобы всякая курносая пятка в маршальском костюме чирикала об этом героизме, не поперхнувшись...
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6 час.
Владимир Фоминых
у внучки любимый мультик-Жихарка а более чем уверен что половина нынешних детей про такой не слышали....
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58 мин.
Владимир Фоминых
а Маше глубокое УВАЖЕНИЕ
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57 мин.
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