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«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям

«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям

Верно когда-то подметил М.Задорнов, что совестью нашего народа завсегда были писатели, учёные, режиссёры, а уж точно не политики, юристы и экономисты.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Да что говорить-то. Маше - респект! Большинство наших соотечественников  это понимают... Но никто не пишет, ЧТО НАЧИНАТЬ НАДО С ГРЕФА и ЕМУ ПОДОБНЫХ... А это ... все понимают, ЧТО ЭТО?... Сначала надо вырастить ПРАВИЛЬНОЕ ПОКОЛЕНИЕ!...Хотя, может быть, оно уже есть... на фронте, например... демонстрирующее преданность и героизм по отношению к своей стране, чтобы всякая курносая пятка в маршальском костюме  чирикала об этом героизме, не поперхнувшись...
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Владимир Фоминых
у внучки любимый мультик-Жихарка а более чем уверен что половина нынешних детей про такой не слышали....
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Владимир Фоминых
а Маше глубокое УВАЖЕНИЕ
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