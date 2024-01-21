Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Владимир, ну запретим  мы  американцам и англичанам пользоваться СМП. И что? Кого нынче удивишь запретами или санкция...Британцы и америк...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Владимир Бурцев, я не Лариса, а Людмила...И это вы не понимаете, ведь оплачивая нам англосаксы фактически будут финан...Британцы и америк...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    юрий алексеев, администрацию гимназии уже проверяют, а вот про Шамана, вы это о чём тут написали?Armani - можно, "...

Британцы и американцы могут экстренно запросить у России возможность использования Севморпути.

Британцы и американцы могут экстренно запросить у России возможность использования Севморпути.

Мир сейчас столкнулся с очень непростой логистической ситуацией. Из-за сильного снижения уровня воды в Панамском канале, который соединяет Атлантический и Тихий океан, объём перевозимых через него грузов упал за два с половиной месяца на треть.

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Комментарии
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Александр Симаков
Не понимаете Вы, Владимир, что это прекрасный шанс лишний раз унизить пиндосов и англичан. Деньги тут роли не играют. 😜
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24 мин.
Людмила Фирстова
Владимир Бурцев, я не Лариса, а Людмила...И это вы не понимаете, ведь оплачивая нам англосаксы фактически будут финансировать нас, будут делать то, за что на другие страны могут быть  наложены санкции! А это конец авторитету
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13 мин.
Александр Симаков
Владимир, ну запретим  мы  американцам и англичанам пользоваться СМП. И что? Кого нынче удивишь запретами или санкциями?  А вот выставить им  унизительные и  заведомо невыносимые  (и практически невыполнимые!) для них условия - это класс!   Тем более, что дружественным странам будет разрешено пользоваться СМП без ограничений.  Но даже если  американцы и англичане согласятся на наши условия, им придётся: снять санкции с наших страховых компаний, снять санкции против наших танкеров и  морских судов,  снять санкции против наших  транспортных морских компаний. И это не дурной вкус, это ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО! P.S.  Надо  видеть дальше своего носа, Владимир, и не обвинять всех в продаже Родины.
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5 мин.

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