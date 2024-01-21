Британцы и американцы могут экстренно запросить у России возможность использования Севморпути.

Владимир Бурцев, я не Лариса, а Людмила...И это вы не понимаете, ведь оплачивая нам англосаксы фактически будут финансировать нас, будут делать то, за что на другие страны могут быть наложены санкции! А это конец авторитету

Александр Симаков

Владимир, ну запретим мы американцам и англичанам пользоваться СМП. И что? Кого нынче удивишь запретами или санкциями? А вот выставить им унизительные и заведомо невыносимые (и практически невыполнимые!) для них условия - это класс! Тем более, что дружественным странам будет разрешено пользоваться СМП без ограничений. Но даже если американцы и англичане согласятся на наши условия, им придётся: снять санкции с наших страховых компаний, снять санкции против наших танкеров и морских судов, снять санкции против наших транспортных морских компаний. И это не дурной вкус, это ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО! P.S. Надо видеть дальше своего носа, Владимир, и не обвинять всех в продаже Родины.