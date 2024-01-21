Мир сейчас столкнулся с очень непростой логистической ситуацией. Из-за сильного снижения уровня воды в Панамском канале, который соединяет Атлантический и Тихий океан, объём перевозимых через него грузов упал за два с половиной месяца на треть.
Британцы и американцы могут экстренно запросить у России возможность использования Севморпути.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Не понимаете Вы, Владимир, что это прекрасный шанс лишний раз унизить пиндосов и англичан. Деньги тут роли не играют. 😜
Ответить
24 мин.
Людмила Фирстова
Владимир Бурцев, я не Лариса, а Людмила...И это вы не понимаете, ведь оплачивая нам англосаксы фактически будут финансировать нас, будут делать то, за что на другие страны могут быть наложены санкции! А это конец авторитету
Ответить
13 мин.
Александр Симаков
Владимир, ну запретим мы американцам и англичанам пользоваться СМП. И что? Кого нынче удивишь запретами или санкциями? А вот выставить им унизительные и заведомо невыносимые (и практически невыполнимые!) для них условия - это класс! Тем более, что дружественным странам будет разрешено пользоваться СМП без ограничений. Но даже если американцы и англичане согласятся на наши условия, им придётся: снять санкции с наших страховых компаний, снять санкции против наших танкеров и морских судов, снять санкции против наших транспортных морских компаний. И это не дурной вкус, это ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО! P.S. Надо видеть дальше своего носа, Владимир, и не обвинять всех в продаже Родины.
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии