Мининский университет выиграл грант на реализацию проекта “Спорт из рук в руки”

Грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере 3,5 млн рублей выиграл проект Мининского университета “Спорт из рук в руки” по системе “Открытый стадион”, который будет реализован в 2024 году.
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