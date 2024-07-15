Специалист предупредил о риске быть обманутым мошенниками из-за игры в «хомяка»

Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА, заявил в беседе с RT, что опасность Hamster Kombat заключается в ряде мошеннических схем, всегда нацеленных на активных пользователей набравших популярность приложений.