Лавров: переговоры о создании Палестины и Израиля пока едва ли возможны

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству БелТА заявил, что выход на прямые переговоры о создании двух независимых государств Палестины и Израиля в данный момент едва ли достижим.
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