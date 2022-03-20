Четыре удивительных морских существа поселились в затонувшем судне «Endurance» Эрнеста Шеклтона

Исследователи подводного мира из Фолклендского фонда морского наследия обнаружили затонувший корабль HMS Endurance сэра Эрнеста Шеклтона спустя 106 лет после крушения, в 3000 м под холодными водами самой северной части материковой Антарктиды.
Исследователи подводного мира из Фолклендского фонда морского наследия обнаружили затонувший корабль HMS Endurance сэра Эрнеста Шеклтона спустя 106 лет после крушения, в 3000 м под холодными водами самой северной части материковой Антарктиды.
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