FiNE-NEWS

1 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дану Фиолетово
    Очередной пиндосовский фейк«Обязательный тех...
  • Ed
    Лощенная - это вы слишком, наши дворники физией глаже существенно. Это где то по добыче щебенки вручную, самое то!Европа признала о...
  • zoubova
    Так в чем дело? Чторакет не осталось и вообще как они туда попали?Западные журналис...

Четыре удивительных морских существа поселились в затонувшем судне «Endurance» Эрнеста Шеклтона

Четыре удивительных морских существа поселились в затонувшем судне «Endurance» Эрнеста Шеклтона

Исследователи подводного мира из Фолклендского фонда морского наследия обнаружили затонувший корабль HMS Endurance сэра Эрнеста Шеклтона спустя 106 лет после крушения, в 3000 м под холодными водами самой северной части материковой Антарктиды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх