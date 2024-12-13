Журова поддерживает предложение Венгрии о рождественском перемирии в зоне СВО

Депутат Светлана Журова поддержала предложение Венгрии о рождественском перемирии в зоне СВО. Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что предложение отклонено Владимиром Зеленским после разговора с Владимиром Путиным.
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