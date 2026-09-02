На ВЭФ дали старт набору компаний в программу "Платформа роста"

RWB запустила открытый набор в программу поддержки бизнеса «Платформа роста». Об этом на полях Восточного экономического форума объявила глава департамента реализации проектов поддержки предпринимательства компании Юлия Полетаева.
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