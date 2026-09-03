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В Иране нашли 4600-летнюю настольную игру и редкий костяной гребень

В Иране нашли 4600-летнюю настольную игру и редкий костяной гребень

Археологи обнаружили новый тип настольной игры возрастом около 4600 лет и украшенный костяной гребень во время раскопок древнего города Шахр-е Сухте на юго-востоке Ирана.

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