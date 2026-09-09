⚡️ Экс-главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова*, причастного к теракту на Крымском мосту, заочно арестовали по делу о запрещённых методах войны Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Кирилла Буданова*.
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