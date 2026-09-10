В День трезвости в храмах Новоаннинского района вознесут особые прошения о зависимых В России День трезвости отмечается ежегодно 11 сентября, в день памяти Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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