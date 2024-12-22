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Они рванули в Америку, покорили ее, но так и не исполнили мечту! 5 русских легенд, оставшихся без Кубка Стэнли

Они рванули в Америку, покорили ее, но так и не исполнили мечту! 5 русских легенд, оставшихся без Кубка Стэнли

Истории без хэппи-энда.Кубок Стэнли — главный трофей НХЛ, а возможно и всего мирового хоккея. А еще он нередко становится мерилом величия отдельно взятого игрока.

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