В самом сердце Запорожской области развернули 20-метровую георгиевскую ленту

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 ноября, ФедералПресс. 20-метровую георгиевскую ленту развернули на площади Победы Запорожской области в честь первой годовщины присвоения Мелитополю почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
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