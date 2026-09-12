Один человек пострадал при атаке вражеских дронов на Тольятти. Об этом стало известно 12 сентября. / Источник: © Ilya Moskovets/Global Look PressНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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