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ИА Регнум

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Один человек пострадал при атаке вражеских дронов на Тольятти

Один человек пострадал при атаке вражеских дронов на Тольятти

Один человек пострадал при атаке вражеских дронов на Тольятти. Об этом стало известно 12 сентября. / Источник: © Ilya Moskovets/Global Look PressНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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