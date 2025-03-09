После смерти жены Маргариты шансонье Михаил Шуфутинский вновь обрел счастье в личной жизни. Артист шесть лет назад начал встречаться с бывшей танцовщицей своего балета Светланой Уразовой, которая младше его на 30 лет.
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