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Мода и Шоу-бизнес

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«Светка ревнует — страшное дело»: Михаил Шуфутинский пожаловался на молодую жену

«Светка ревнует — страшное дело»: Михаил Шуфутинский пожаловался на молодую жену

После смерти жены Маргариты шансонье Михаил Шуфутинский вновь обрел счастье в личной жизни. Артист шесть лет назад начал встречаться с бывшей танцовщицей своего балета Светланой Уразовой, которая младше его на 30 лет.

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