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Воронежские новости

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20 лет воронежец хранил у себя в доме найденные боевые патроны

20 лет воронежец хранил у себя в доме найденные боевые патроны

Сотрудники уголовного розыска ОМВД провели обыск у 50-летнего жителя посёлка Ростошь. «В гараже подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли банку со 101 патроном.

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