В Самарской области сотрудники полиции и общественники продолжают участвовать во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В Приволжском районе в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» начальник отдела подполковник полиции Алексей Оськин и сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Петром Рочевым пришли в гости к ребятам, проживающим в социально-реабилитационном центре, чтобы поздравить с наступающими новогодними праздниками.