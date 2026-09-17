Туск представил сценарий «дальнейших действий России»

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в сейме с предупреждением о возможном развитии событий в ближайшие месяцы.
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