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Министр обороны Андрей Белоусов исполнил мечты детей военных на Новый год

Министр обороны Андрей Белоусов исполнил мечты детей военных на Новый год

Министр обороны РФ Андрей Белоусов связался с детьми участников Специальной военной операции, чтобы исполнить их новогодние желания.

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