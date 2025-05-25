Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 019 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Губерниев бескрайне наглый!  Во все дырки лезет...Спицов: Губерниев...
  • Валерий Тимофеев
    С таким поколением, которое готовит себе фашисткая власть хохлов, у них один путь: всё вместе, дружно к Бандере! ..."Официальная капи...
  • Валерий Тимофеев
    А что хохлам осталось делать? Визжать, пищать и верещать! Всё профукали, страну превратили в развалены, народ в фашис..."Русские хотят вс...

Генерал Руслан Макушкин вручил награды героям СВО из дивизии "Центр"

Генерал Руслан Макушкин вручил награды героям СВО из дивизии "Центр"

На передовом командном пункте в зоне СВО генерал-майор Руслан Макушкин вручил ордена и медали военнослужащим 20-й мотострелковой дивизии за мужество и героизм при выполнении боевых задач, направленных на освобождение Донецкой Народной Республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх