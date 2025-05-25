Генерал Руслан Макушкин вручил награды героям СВО из дивизии "Центр"

На передовом командном пункте в зоне СВО генерал-майор Руслан Макушкин вручил ордена и медали военнослужащим 20-й мотострелковой дивизии за мужество и героизм при выполнении боевых задач, направленных на освобождение Донецкой Народной Республики.
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