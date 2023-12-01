СМИ: Израиль будет выслеживать и уничтожать лидеров ХАМАС по всему миру

Спецслужбы Израиля планируют по всему миру выслеживать и ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС после завершения в секторе Газа военной операции, – сообщает в пятницу, 1 декабря, издание The Wall Street Journal.
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