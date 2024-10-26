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"Отказывалась верить в их нечестность': Янина Мелехова стала жертвой мошенничества

"Отказывалась верить в их нечестность': Янина Мелехова стала жертвой мошенничества

Актриса подала заявление в полицию Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Зачастую наивность и доверчивость могут привести к неприятным последствиям, что и произошло со звездой фильмов «Мелодрама», «Нефутбол», «Ростов», «Любовницы» Яниной Мелеховой.

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