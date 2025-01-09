Александр Бастрыкин взял под контроль проверку инцидента с подростком и кондуктором в трамвае

Глава СК потребовал доложить о том, как идёт работа Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего пассажира трамвая в Смоленске.
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