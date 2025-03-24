Условия завершения войны в Газе объявил МИД Израиля

Освобождение всех заложников из сектора Газа, демилитаризация анклава и вывод с его територии вооруженных формирований радикальных группировок ХАМАС и "Исламский джихад" – таковы условия прекращения боевых действий в секторе Газа.
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