«Застенчивый» национализм и «хохмы» юбилейной речи Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пустил слезу по случаю 30-летия украинской «незалежности». И прослезился, надо сказать, вполне профессионально, — в точно рассчитанный момент, по-мужски скупо и, вместе с тем, очень душевно, как-то по-особенному, по-президентски, тепло и умильно.