Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Знаем мы их высокоточные удары... они даже в пустыне ухитряются так точно ударить, что потом непонятно, то ли они пес..."Высокоточные уда...
  • карюкалов вячеслав
    Это точно.Sohu: США получил...
  • Анатолий Зиновьев
    Да разве могут быть искренние слезы у президента НАЦИСТА, это все вонючая фальшь, у этого человека ни совести, ни чес...«Застенчивый» нац...

«Застенчивый» национализм и «хохмы» юбилейной речи Владимира Зеленского

«Застенчивый» национализм и «хохмы» юбилейной речи Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пустил слезу по случаю 30-летия украинской «незалежности». И прослезился, надо сказать, вполне профессионально, — в точно рассчитанный момент, по-мужски скупо и, вместе с тем, очень душевно, как-то по-особенному, по-президентски, тепло и умильно.

Вернуться к статье
3
Обсудить
карюкалов вячеслав
Уникальность.
карюкалов вячеслав
Уникальность.
Анатолий Зиновьев
Да разве могут быть искренние слезы у президента НАЦИСТА, это все вонючая фальшь, у этого человека ни совести, ни чести, ни стыда, только лютая ненависть и звериный оскал на Россию, придет время и он все это получит назад. От ВОЗМЕЗДИЯ ему не уйти.

Картина дня

наверх