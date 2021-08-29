«Застенчивый» национализм и «хохмы» юбилейной речи Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пустил слезу по случаю 30-летия украинской «незалежности». И прослезился, надо сказать, вполне профессионально, — в точно рассчитанный момент, по-мужски скупо и, вместе с тем, очень душевно, как-то по-особенному, по-президентски, тепло и умильно.
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