Совсем большой Бен: 50 лет актеру Бенедикту Камбербэтчу

Что может быть общего у героя боевиков, качка Арнольда Шварценеггера и субтильного Бенедикта Камбербэтча, знаменитого ролями интеллектуалов (Шерлока Холмса, Алана Тьюринга, Стивена Хокинга)? Конечно же, это труднопроизносимые фамилии, которые им в начале карьеры настоятельно рекомендовали сменить на более простые.