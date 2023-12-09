Страна и люди
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Страна и люди

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Боевики 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Боевики 18 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 18 раз за последние сутки. Об этом говорится в сводке представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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