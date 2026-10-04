У GeForce RTX 5090 расплавился 16-контактный разъем с обеих сторон кабеля, PNY отказалась менять ускоритель из-за «неправильного» кабеля

Видеокарта была подключена кабелем не из комплекта поставки, а сторонним У игрового компьютера Digital Storm Corsa стоимостью $5245 оплавился 16-контактный разъем питания GeForce RTX 5090.
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