Ипотеку на малогабаритные квартиры хотят запретить. Для повышения демографии

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь обратился в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России с предложением о запрете ипотечного кредитования для приобретения малогабаритного жилья.
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