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Дата-центр Яндекса во Владимире остановлен после атаки БПЛА 11 октября

Дата-центр Яндекса во Владимире остановлен после атаки БПЛА 11 октября

Дата-центр «Яндекса» во Владимире полностью остановил работу после атаки беспилотников 11 октября 2026 года.

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