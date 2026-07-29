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Певица Натали вернулась в родной город и показала младшего сына на улицах своего детства

Певица Натали вернулась в родной город и показала младшего сына на улицах своего детства

Певица Натали поделилась со своими подписчиками редкими кадрами из поездки в Дзержинск. Вместо привычного глянца и сценических образов в её личном блоге появились простые кадры семейной прогулки по улицам, где когда-то начинался её творческий и жизненный путь.

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