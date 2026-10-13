Строительство новой врачебной амбулатории подходит к концу в Горном Алтае

Ввод объекта станет завершающим этапом обновления медицинской инфраструктуры района В селе Кокоря Кош-Агачского района подходит к завершению строительство новой врачебной амбулатории.
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