Бывший министр сельского хозяйства и сельских дел КНР исключен из КПК и уволен с госслужбы

Пекин, 15 ноября /Синьхуа/ -- Бывший министр сельского хозяйства и сельских дел КНР был исключен из рядов Коммунистической партии Китая /КПК/ и уволен с государственной службы, говорится в заявлении, обнародованном Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Государственным надзорным комитетом КНР в пятницу.
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