Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 570 подписчиков

У депутата Боярского нашли миллиард. Поплавская сказала так: "Какая-то Тимуровщина, Ивановщина"

У депутата Боярского нашли миллиард. Поплавская сказала так: "Какая-то Тимуровщина, Ивановщина"

Депутат Госдумы Сергей Боярский оказался в центре скандала после публикаций о том, что за один день он приобрёл в Санкт-Петербурге шесть земельных участков общей стоимостью почти 1 миллиард рублей — свои вопросы к этой сделке публично сформулировала актриса и общественный деятель Яна Поплавская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии