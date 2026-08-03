У депутата Боярского нашли миллиард. Поплавская сказала так: "Какая-то Тимуровщина, Ивановщина"

Депутат Госдумы Сергей Боярский оказался в центре скандала после публикаций о том, что за один день он приобрёл в Санкт-Петербурге шесть земельных участков общей стоимостью почти 1 миллиард рублей — свои вопросы к этой сделке публично сформулировала актриса и общественный деятель Яна Поплавская.
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