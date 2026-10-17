Кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале заявил, что Дональд Трамп планирует прекратить сотрудничество с Владимиром Зеленским из-за его отказа от мирных соглашений и якобы разрушительных действий на Украине.
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