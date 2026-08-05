Не прячьте ваши денежки: Игры в банковские карты подходят к концу, пластик ставят на учет

Размазывание средств по многим счетам регулятор до сих пор не видел. Теперь увидит Полина Носова Фото: Сергей Булкин/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гатауллин Сергей Толкачев Анастасия Ускова Осень принесет в жизнь россиян не только прохладные деньки с дождем, но и новую меру, связанную с банковскими картами.