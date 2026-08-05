Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Не прячьте ваши денежки: Игры в банковские карты подходят к концу, пластик ставят на учет

Не прячьте ваши денежки: Игры в банковские карты подходят к концу, пластик ставят на учет

Размазывание средств по многим счетам регулятор до сих пор не видел. Теперь увидит Полина Носова Фото: Сергей Булкин/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гатауллин Сергей Толкачев Анастасия Ускова Осень принесет в жизнь россиян не только прохладные деньки с дождем, но и новую меру, связанную с банковскими картами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии