Бах в разговоре с пранкерами заявил, что просил украинцев следить за россиянами

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре разговоре с, разыгравшими его в роли африканского функционера пранкерами Вованом и Лексусом, признался, что просил украинцев следить за россиянами.
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