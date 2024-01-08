Бойцы СВО поздравили с праздниками и поблагодарили орловцев за поддержку

В редакцию ОрелТаймс прислали видеописьмо от бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Военные поблагодарили орловцев за оказываемую поддержку, а также поздравили всех с Новым Годом и пожелали мира и добра в 2024 году.