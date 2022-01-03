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Глава Красноселькупского района показал в соцсетях высокую готовность детского сада «Морошка»

Глава Красноселькупского района показал в соцсетях высокую готовность детского сада «Морошка»

Юрий Фишер побывал в готовящемся к сдаче детском саду «Морошка». Напомним, сроки ввода в эксплуатацию учреждения в райцентре сдвигались несколько раз, и глава района в прямом эфире в Instagram в конце года пообещал, что покажет готовность объекта.

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