Тест: Помните ли вы песни суперкультовой группы 90-х «Кар-мэн»?

Для всех, кто танцевал веселей рок индийских королей, смело путешествовал по городам в стиле диско, полных риска, и крепких орешков, которые не потерпят усмешек за своей спиной! Этот тест родился у нас именно сегодня не случайно, а по случаю: 14 мая — день рождения лидера культовой музыкальной группы 90-х «Кар-мэн» Сергея Лемоха! Кто не помнит этот вокально-танцевальный ансамбль, или, как называли себя его участники Лемох и Богдан Титомир, экзотик-поп-дуэт! Кто не колбасился под его ритмы и не подпевал ломающимся баском дерзким строчкам хитовых песен! Ответ на эти важнейшие риторические вопросы вы получите прямо сейчас с помощью нашего теста.