Премьер-министр Румен Радев заявил, что София не будет участвовать в дополнительной программе финансовой помощи Киеву.
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