Гладков: 11 сел Белгородской области обесточены из-за атаки дрона ВСУ

Вследствие сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который был запущен формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территорию поселка Задорожный, расположенного в Краснояружском районе Белгородской области, 11 сел в настоящий момент лишены энергоснабжения.
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