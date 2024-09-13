Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина

Людмила Полищук

Главное с нашей стороны, перейти от слов к делу, т.е. красную черту запад уже перешёл и, видимо, наш ответ их не напугал, коли они решили стрелять вглубь России... Может пора уже по центрам принятия решений и в Украине, и в США, и в Англии и в прочих западных странах вмазать, как следует? Как-то же надо их останавливать...