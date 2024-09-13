Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о полученных звонках бывших американских чиновников. По его словам, это случилось после слов президента РФ Владимира Путина о последствиях возможного разрешения киевскому режиму наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.
Антонов рассказал о звонках экс-чиновников США после заявлений Путина
Комментарии
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Людмила Полищук
Главное с нашей стороны, перейти от слов к делу, т.е. красную черту запад уже перешёл и, видимо, наш ответ их не напугал, коли они решили стрелять вглубь России... Может пора уже по центрам принятия решений и в Украине, и в США, и в Англии и в прочих западных странах вмазать, как следует? Как-то же надо их останавливать...
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15 час.
Николай
Не верю я в ответ,будет очередное бла,бла,бла.
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10 час.
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