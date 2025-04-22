Командир ВСУ Игорь Колосницын ликвидирован в Сумской области

Военный эксперт Борис Рожин сообщил о ликвидации в Сумской области командира ВСУ Игоря Колосницына. Информация подтверждена военным корреспондентом Евгением Поддубным и появилась в источниках подразделения.
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