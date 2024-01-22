Мариос Гаврилис сыграет роль антагониста в предстоящей игре о Индиане Джонс...

Мариос Гаврилис сыграет роль антагониста в предстоящей игре о Индиане ДжонсеНа прошлой неделе мы наконец-то получили возможность взглянуть на грядущую игру Indiana Jones and the Great Circle, разрабатываемую шведской студией Machine Games (наиболее известной по серии Wolfenstein).