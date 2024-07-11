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Царьград

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Украинские блогеры пошли против Зеленского: Операция преемник началась?

Украинские блогеры пошли против Зеленского: Операция преемник началась?

Известные блогеры Украины внезапно ополчились на Зеленского. Запад, похоже, начал поиск преемника.На Украине вдруг подали голос многочисленные блогеры, прежде не замеченные ни к любви к русским, ни к стремлению к миру.

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