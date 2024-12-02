В ООН прокомментировали сообщения об отправке европейских войск на Украину

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. В ответ на заявления главы евродипломатии Каи Каллас о необходимости усиления поддержки Киева, включая размещение европейских войск на Украине, ООН призвала к немедленному прекращению конфликта на Украине.
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