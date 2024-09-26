Кировский район Петербурга передал гуманитарный груз в Свято-Георгиевский храм, находящийся в Кировском районе Донецка

Все желающие могут также присоединиться и помочь В понедельник, 30 сентября, будет отмечаться День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии