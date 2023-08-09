В Воронежской области полицейские и общественники провели «Зарядку со стражем порядка»

В рамках ежегодной всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» с целью пропаганды здорового образа жизни сотрудники УМВД России по городу Воронежу провели для воспитанников смены дневного пребывания детей увлекательную утреннюю разминку.
В рамках ежегодной всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» с целью пропаганды здорового образа жизни сотрудники УМВД России по городу Воронежу провели для воспитанников смены дневного пребывания детей увлекательную утреннюю разминку.
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