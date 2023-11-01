Громкий призыв экс-депутата Рады: "Русскоговорящих - в утиль!"

l leonid Сама эта сука на фронт почему то не спешит. Вот её и надо отправить окопы рыть руками для так называемых "святых" укропов, чёрт бы их подрал.

лл лина любимцева ВОТ ТАК отдавать свои земли вместе с русским населением кому попало!!! Еще хоть одна дрянь отдаст хоть пядь русской земли - судить и расстреливать таких тварей нужно!!! Прямо сразу и прямо на месте!!