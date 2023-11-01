Весьма громкий и достаточно возмутительный призыв прозвучал от экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.
Громкий призыв экс-депутата Рады: "Русскоговорящих - в утиль!"
Комментарии
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l
leonid
Сама эта сука на фронт почему то не спешит. Вот её и надо отправить окопы рыть руками для так называемых "святых" укропов, чёрт бы их подрал.
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23 час.
лл
лина любимцева
ВОТ ТАК отдавать свои земли вместе с русским населением кому попало!!! Еще хоть одна дрянь отдаст хоть пядь русской земли - судить и расстреливать таких тварей нужно!!! Прямо сразу и прямо на месте!!
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21 час.
MS
Mikhail Stepanov
Этой бешенной суке давно нужно сделать усыпляющий укол!
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20 час.
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